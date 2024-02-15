Во Владимире снова пройдет ночная уборка снега. Автовладельцев просят не оставлять машины на 17-ти улицах 15 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 16 февраля, чтобы те не мешали работе спецтехники. Об этом

Во Владимире снова пройдет ночная уборка снега. Автовладельцев просят не оставлять машины на 17-ти улицах 15 февраля с 20:00 и до 7:00 утра 16 февраля, чтобы те не мешали работе спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Снег расчистят на следующих улицах и участках: – Лермонтова; – Грибоедова; – Славянская Нагорная; – Фалалеевская; –