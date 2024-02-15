Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 5 марта откроет первую в России выставку итальянского натюрморта. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 5 марта откроет первую в России выставку итальянского натюрморта. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.ГМИИ имени Пушкина представляет проект "Цветы, плоды и музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко" — первую выставку итальянского натюрморта в России. Выставочный проект откроет посетителям новые имена и расскажет об обновленных атрибуциях. В экспозиции будет показано свыше 70 произведений из российских собраний и частных собраний, — говорится в сообщении.Выставка продлится до 26 мая. Многие картины посетители увидят в первый раз, так как те были в запасниках.Имена, представленные на выставке, новы для российского зрителя: это неаполитанцы Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, римляне Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, прозванный Мальтезе, Микеланджело Черквоцци, флорентинец Якопо да Эмполи, а также художники, работавшие на севере Италии, в Генуе, Венеции, городах Ломбардии и Эмилии-Романьи, — отметили в музее.