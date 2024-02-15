По итогам 2023 года было открыто более 32,1 тысячи вкладов в китайской валюте.

По итогам 2023 года было открыто более 32,1 тысячи вкладов в китайской валюте. Общий объём портфеля средств превысил 12,6 млрд юаней, увеличившись почти вдвое за год. В результате юань занял 25% в валютных сбережениях и стал второй популярной иностранной валютой, потеснив евро. Такова статистика ВТБ.Чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Москвы и Московской области (около 11,5 тысячи открытых вкладов за год), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (около 2,8 тыс.). В топ-5 регионов по количеству оформляемых продуктов в юанях входят Нижегородская, Свердловская области и Краснодарский край.В основном китайскую валюту для диверсификации средств используют мужчины, на которых по итогам 2023 года пришлось 68% от общего количества открытых вкладов в юанях. Средний «чек» составил 12 тысяч единиц китайской валюты, увеличившись на 3 тысячи за год. В основном средства размещаются на срок от трех месяцев до полугода: по итогам 2023 года на «короткие» и среднесрочные депозиты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.«В условиях значительно выросших ставок по рублевым депозитам, которые с конца прошлого года держатся на «пиковых» значениях, основной спрос российских вкладчиков сейчас сосредоточен на инструментах в национальной валюте. В то же время многие клиенты для диверсификации накоплений используют юань», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.