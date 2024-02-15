При крупном пожаре в селе Черкутино Владимирской области пострадал один человек Накануне вечером...

При крупном пожаре в селе Черкутино Владимирской области пострадал один человекНакануне вечером (14 февраля 2024 года) произошел крупный пожар. Горел частный дом в селе Черкутино, на улице Ворошилова Собинского района."На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь возгорания составила 136 квадратных метров. Хозяин дома, во время того, как попытался потушить пожар самостоятельно, пострадал, и был госпитализирован с ожогами рук", - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Информация о погибших не поступала. В результате пожара пострадал 1 человек.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области