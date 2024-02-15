При вмешательстве прокуратуры во Владимирской области достроены более 120 объектов. Сегодня в...

При вмешательстве прокуратуры во Владимирской области достроены более 120 объектов.Сегодня в надзорном ведомстве подвели итоги работы за 2023-й год.Иван Грибов - прокурор Владимирской области:- Основными недостатками выявляемыми в данной сфере являются нарушение сроков исполнения контрактов и несоблюдение их условий, приемка фактически не выполненных работ и их некачественное проведение. Ввиду значительного объема финансирования на реализацию нацпроектов и целевых программ в 24 году необходимо продолжить надзорное сопровождение данной сферы.Иван Грибов отметил, что в приоритете ведомства в прошедшем году оставались вопросы прав и свобод граждан в области охраны здоровья и труда, социального обслуживания. Под особую опеку были взяты наиболее уязвимые категории населения - инвалиды, престарелые и несовершеннолетние. Под пристальным надзором прокуратуры также находились вопросы несвоевременной выплаты заработной платы, реализации программ по переселению из аварийного жилья, льготного лекарственного обеспечения.