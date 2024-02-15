Правоохранители добиваются приведения в надлежащее состояние теплосетей на улице 3 Интернационала в Покрове.

Правоохранители добиваются приведения в надлежащее состояние теплосетей на улице 3 Интернационала в Покрове. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проведённой проверки было установлено, что на тепловых сетях частично нарушена изоляция. Данное обстоятельство приводит к потере энергии. Кроме того, в непосредственной близости расположена школа, и существует угроза здоровью детей.Отмечается, что ещё осенью 2023 года в адрес руководителя ресурсоснабжающей организации было внесено представление. Тогда двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, однако все нарушения так и не устранили.«В связи с изложенным, прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Владимиртеплогаз» обязанность привести тепловые сети в нормативное состояние», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.