«Проверка на адекватность»: госавтоинспекторы во Владимире проведут рейдовые мероприятия По...

«Проверка на адекватность»: госавтоинспекторы во Владимире проведут рейдовые мероприятияПо информации УМВД России по Владимирской области, сотрудники Госавтоинспекции проведут рейдовые мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности в городе.В среду, 15 февраля водителей будут останавливать сотрудники УГИБДД и проверять применение ремней безопасности и детских кресел.Помимо этого, ночью 16 и утром 19 февраля госавтоинспекторы будут выявлять и пересекать факты управления машиной автомобилистами в нетрезвом состоянии.Сотрудники УГИБДД напоминают участникам дорожного движения о соблюдении ПДД и взаимоуважении на дорогах.Фото: freepik.com