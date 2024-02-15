Как сообщается на сайте регионального правительства, первые лица области заинтересовались продукцией предприятия. В том числе речь идет о новых троллейбусах с автономным ходом «Пересвет».

Как сообщается на сайте регионального правительства, первые лица области заинтересовались продукцией предприятия. В том числе речь идет о новых троллейбусах с автономным ходом «Пересвет». В руководстве холдинга отметили, что это совершенно новая продукция предприятия. Которая, к слову, уже в этом году может оказаться на улицах Владимира. Вадим Новицкий, управляющий директор «Бакулин Моторс Групп» На данный