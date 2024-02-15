Сенатор Совета Федерации Владимир Киселёв встретился со студентами владимирских вузов. Встреча...

Сенатор Совета Федерации Владимир Киселёв встретился со студентами владимирских вузов.Встреча прошла в штабе общественной поддержки на Большой Московской.В рамках открытого диалога студенты ВлГУ и РАНХиГС обсудили будущее Владимирской области и нашей страны в целом. Коснулись и исторических тем: как развивалась страна в 90е годы, почему распался СССР, о роли молодежи в будущем России, и о специальной военной операции.Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:- С молодежью всегда встречаться интересно. С ними встречаться интересно. Они нацелены на позитив, на развитие себя как личности и нашей страны. И мы об этом говорили.Дарья, студентка ВлГУ:- Владимир Николаевич все подробно и кратко объяснил, привел примеры. После таких разговоров начинаешь больше любить свою родину. Нужно их проводить намного чаще.