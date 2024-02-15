Смотрите Вести в 14:30: Народный фронт обещает взяться за контроль наливаек Гроза...

Смотрите "Вести" в 14:30: Народный фронт обещает взяться за контроль "наливаек"Гроза "стоячек"- Наливайкам пора дать бой...Пока региональная законодательная база не готова, за дело обещает взяться Народный фронт.Тепловые аномалии- Энергетики обследовали владимирские многоэтажки тепловизором. Какие дома засветились?Те самые татарские дни- И не эчпочмаком единым...Владимирские татары готовятся провести свой традиционный фестиваль. Что в планах?