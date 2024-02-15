Смотрите Вести в 21:05: итоги года от надзорного ведомства Наливайкам пора дать бой - Пока...

Смотрите "Вести" в 21:05: итоги года от надзорного ведомстваНаливайкам пора дать бой- Пока региональная законодательная база не готова, за дело обещает взяться Народный фронт.Строительные итоги- Что нам стоит всё достроить? Какие проблемы региона в прокуратуре считают первоочередными? Итоги года от надзорного ведомства.Боевые отцы- Священники, отправившиеся в зону СВО...Московский писатель Иван Соловьев презентовал во Владимире свою новую книгу.