Смотрите Вести в 9.00: владимирские татары готовятся провести свой традиционный фестиваль
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Смотрите "Вести" в 9.00: владимирские татары готовятся провести свой традиционный фестиваль
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- Ковровская школа-долгострой на финишной прямой. Что еще осталось доделать? Итоги визита губернатора в город оружейников.
Тепловые аномалии
- В поисках... тепла. Энергетики обследовали владимирские многоэтажки тепловизором. Какие дома засветились?
Те самые татарские дни
- И не эчпочмаком единым...Владимирские татары готовятся провести свой традиционный фестиваль. Что в планах?