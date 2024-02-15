Смотрите Вести в 9.00: владимирские татары готовятся провести свой традиционный фестиваль Опять...

Смотрите "Вести" в 9.00: владимирские татары готовятся провести свой традиционный фестивальОпять 25- Ковровская школа-долгострой на финишной прямой. Что еще осталось доделать? Итоги визита губернатора в город оружейников.Тепловые аномалии- В поисках... тепла. Энергетики обследовали владимирские многоэтажки тепловизором. Какие дома засветились?Те самые татарские дни- И не эчпочмаком единым...Владимирские татары готовятся провести свой традиционный фестиваль. Что в планах?