Доступ открывается в четверг, 15 февраля.

Доступ открывается в четверг, 15 февраля.По поручению президента Владимира Путина столица поделится с регионами технологиями компьютерного зрения и предоставит доступ к лучшим сервисам на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом в своем написал мэр Москвы Сергей Собянин."Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве", – отметил градоначальник.По словам мэра, медицинские технологии на основе ИИ позволят быстрее находить признаки заболеваний. Это облегчит работу врачей-рентгенологов.Благодаря платформе московского Центра диагностики и телемедицины медорганизации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами, узнать о правилах работы и технических требованиях для подключения. Доступ открывается 15 февраля.Накануне президент России и мэр Москвы столичный Центр диагностики и телемедицины. Собянин доложил Путину о внедрении современных технологий в систему медицины, повышении качества помощи, развитии инфраструктуры городского здравоохранения и обновлении оборудования.В частности, Собянин сообщил, что в 2026 году завершится программа обновления столичных поликлиник, а к 2028-му модернизируют все стационары. Медучреждения города получили уже 50 тысяч единиц современной техники.