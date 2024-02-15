В рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» прошла демонстрация производительности Solar NGFWв соответствии с методикой тестирования, разработанной экспертами ГК «Солар»

В рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» прошла демонстрация производительности Solar NGFWв соответствии с методикой тестирования, разработанной экспертами ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности). Результаты в очередной раз подтвердили высокую эффективность продукта в комплексной защите от атак на периметре сети. С решением ГК «Солар» в рамках официального обхода представленных на мероприятии