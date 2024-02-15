Определены объекты дорожных ремонтных работ на 2024 год, сообщили в мэрии. Конкурсные процедуры уже прошли. Ремонт начнется весной, как только позволят погодные условия. В этом году по

Определены объекты дорожных ремонтных работ на 2024 год, сообщили в мэрии. Конкурсные процедуры уже прошли. Ремонт начнется весной, как только позволят погодные условия. В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владимире планируется отремонтировать 9 дорожных объектов: – участок автомобильной дороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово; – Участок автомобильной дороги на ул. Луневской; – Автомобильная дорога