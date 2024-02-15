Определены объекты дорожных ремонтных работ на 2024 год, сообщили в мэрии. Конкурсные процедуры уже прошли. Ремонт начнется весной, как только позволят погодные условия. В этом году по
<a href="https://33live.ru/novosti/15-02-2024-stalo-izvestno-kakie-dorogi-otremontiruyut-vo-vladimire-v-etom-godu.html" target="_blank">Стало известно, какие дороги отремонтируют во Владимире в этом году</a> - Определены объекты дорожных ремонтных работ на 2024 год, сообщили в мэрии. Конкурсные процедуры уже прошли. Ремонт начнется весной, как только позволят погодные условия. В этом году по
[url=https://33live.ru/novosti/15-02-2024-stalo-izvestno-kakie-dorogi-otremontiruyut-vo-vladimire-v-etom-godu.html]Стало известно, какие дороги отремонтируют во Владимире в этом году[/url] - Определены объекты дорожных ремонтных работ на 2024 год, сообщили в мэрии. Конкурсные процедуры уже прошли. Ремонт начнется весной, как только позволят погодные условия. В этом году по