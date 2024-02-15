Трагедия в Судогодском районе: в результате пожара в жилом доме погиб мужчина Вечером 14 февраля...

Трагедия в Судогодском районе: в результате пожара в жилом доме погиб мужчинаВечером 14 февраля 2024 года в поселке Передел Судогодского района, на ул. Спирина произошел пожар в трехквартирном жилом доме. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров."Сосед по улице рассказал, что обнаружил пожар после того, как у него дома пропало электричество. Вышедший на улицу мужчина увидел, что напротив горит дом. Несмотря на быстро прибывших пожарных, спасти владельца жилища не удалось. В момент возгорания в доме находился только один мужчина 1960 г.р., который, к сожалению, погиб", - рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Предварительно, причиной трагедии стал неустановленный пожароопасный аварийный режим работы электросети.К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 11 человек личного состава.МЧС России подчеркивает необходимость обеспечения жилых домов средствами пожарной безопасности, включая пожарные извещатели, которые могут стать решающим фактором в спасении жизни.Фото: freepik.com