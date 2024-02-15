Сотрудников поздравил губернатор региона Александр Авдеев.

Владимирский институт Уполномоченных по правам человека отмечает свой юбилей, ему исполняется 10 лет. Сотрудников поздравил губернатор региона Александр Авдеев.Главный омбудсмен области Людмила Романова помогает гражданам выстраивать конструктивную связь между людьми и государством, будь то тема коронавируса или СВО. Также она является автором правозащитных инициатив, два года назад по её инициативе был принят региональный закон «Правовой поезд», которая помогает сельским жителям в юридических вопросах.