Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко рассказал о новых схемах...
Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко рассказал о новых схемах мошенников
Какие новые схемы обмана используют мошенники, представляющиеся банковскими сотрудниками?
Как проверить, правда ли звонят из службы безопасности?
И какие инструменты используют в Сбербанке, чтобы оградить своих клиентов от злоумышленников?
Гостем нашей студии стал Виталий Дорошенко, - управляющий Владимирским отделением Сбербанка. Интервью прямо сейчас.