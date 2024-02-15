Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко рассказал о новых схемах...

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко рассказал о новых схемах мошенниковКакие новые схемы обмана используют мошенники, представляющиеся банковскими сотрудниками?Как проверить, правда ли звонят из службы безопасности?И какие инструменты используют в Сбербанке, чтобы оградить своих клиентов от злоумышленников?Гостем нашей студии стал Виталий Дорошенко, - управляющий Владимирским отделением Сбербанка. Интервью прямо сейчас.