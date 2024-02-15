В этом году планируется открытие новой школы в Коврове на 1100 мест. Учреждение начали строить в 2021 году, а ввести объект в эксплуатацию должны были в 2022 году. Однако из-за смены подрядчика и

В этом году планируется открытие новой школы в Коврове на 1100 мест. Учреждение начали строить в 2021 году, а ввести объект в эксплуатацию должны были в 2022 году. Однако из-за смены подрядчика и проведения ряда дополнительных экспертиз работы затянулись. Несмотря на это мэр Коврова Елена Фомина уверяет, что работы ведутся, процесс не стоит на месте.