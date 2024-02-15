Жители восьми сел и деревень Ковровского района в течение 2024 года смогут пользоваться газом. Его проведут в село Павловское, деревни Сенино, Пестово, Дроздовка, Русино, Ивакино, Полевая,

Жители восьми сел и деревень Ковровского района в течение 2024 года смогут пользоваться газом. Его проведут в село Павловское, деревни Сенино, Пестово, Дроздовка, Русино, Ивакино, Полевая, Панюкино. Об этом рассказал депутат Алексей Говырин в соцсетях. Кроме того, в 2025 году запланирована газификация деревни Пустынка. А в 2026 при готовности проектно-сметной документации газопровод появится и в