Утверждён план проекта «Жильё и городская среда», а также проведена подготовка Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства в следующем году.

В ходе совещания межведомственной комиссии по осуществлению федерального и национального проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Жильё и городская среда» установили план действий на этот и следующий года.Так как в этом году есть дополнительные ассигнования на сумму 78 миллионов рублей. Во Владимире и области реализуют планы улучшения среды в Вязниках, историко-туристическую улицу в и Окский парк в Муроме, набережную в Струнино и парк в Суздали. Кроме того, в регионе планируется облагородить более 25 общественных мест и более 60 дворов.