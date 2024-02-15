На соревнования приедут больше 250 участников из 11 регионов страны. Шпаги скрестят юноши и девушки до 15 лет. Турнир будет проходить в спорткомплексе «Темп» с 16 февраля, сообщили в

На соревнования приедут больше 250 участников из 11 регионов страны. Шпаги скрестят юноши и девушки до 15 лет. Турнир будет проходить в спорткомплексе «Темп» с 16 февраля, сообщили в правительстве области. На соревнования приедут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской,Костромской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Тульской областей. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: ru.freepik.com