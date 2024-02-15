Об этом рассказали сотрудники местных СМИ.

В Муроме открыл свои двери музей приданого и свадебных традиций. Об этом рассказали сотрудники местных СМИ.Мария Сморчкова, автор и руководитель проекта «Приданое счастливой жизни», признаётся, что дом, где открылся музей, – принадлежит ей. Когда-то его построил дедушка Марии, а бабушка наводила уют.Здесь собраны экспонаты по теме сбора приданого, свадеб, вышивки и рукоделия. Кстати, на тему сундука невесты, – раньше в Муроме жил купец Андриан Гладков, который оставил часть своих накоплений в банке и велел раздавать нуждающимся невестам деньги. Выдавали средства обычно на 26 августа, в именины Андриана, по жребию.Мария Сморчкова была также приглашена на выставку «Семья – душа России». Её проводил фонд социально-культурных инициатив в июле в Царицыно. Тогда посол из Никарагуа пригласил девушку к себе, так как выставка показалась ему интересной.