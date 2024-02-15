В Петушинском районе из-за нарушения требований охраны труда погиб работник фирмы По факту смерти...

В Петушинском районе из-за нарушения требований охраны труда погиб работник фирмыПо факту смерти жителя Петушков при проведении погрузочных работ возбуждено уголовное дело.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, в январе 2024 года на территории коммерческой организации, занимающейся обработкой древесины в Петушинском районе, производилась погрузка досок на грузовой автомобиль и прицеп.В ходе работ часть груза из прицепа упала на рабочего фирмы, который от полученных травм скончался на месте происшествия."Следователями проводятся допросы свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята и осматривается документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверку действий лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при выполнении указанных работ", - пояснили в ведомствеФото: СУ СК России по Владимирской области