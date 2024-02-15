57-летний рабочий организации, занимающейся обработкой древесины в Петушинском районе, погиб под грудой досок во время погрузки. Часть груза упала с прицепа прямо на мужчину. Трагедия

57-летний рабочий организации, занимающейся обработкой древесины в Петушинском районе, погиб под грудой досок во время погрузки. Часть груза упала с прицепа прямо на мужчину. Трагедия произошла в январе 2024 года, сообщили в пресс-службе Следкома по Владимирской области. По факту смерти из-за нарушения требований охраны труда было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, ждут результатов