67-летний мужчина погиб на пожаре в поселке Передел Судогодского района 14 февраля. Спасатели обнаружили его останки после того, как потушили пламя. О происшествии рассказали в пресс-службе

67-летний мужчина погиб на пожаре в поселке Передел Судогодского района 14 февраля. Спасатели обнаружили его останки после того, как потушили пламя. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС. Пожарные узнали о возгорании в 20:13. Житель поселка Передел сообщил, что на улице Спирина напротив него горит соседский дом под номером 15. Огонь охватил трехквартирное жилище, заняв площадь