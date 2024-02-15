Администрация Владимира назвала участки дорог, подлежащих ремонту в 2024 году.

Объекты дорожного ремонта на 2024 год во Владимире уже определены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии, планируется восстановить и улучшить девять транспортных участков.В перечень ремонтируемых дорог входят следующие маршруты: автомобильные дороги по улице Элеваторной и на участке улицы Энергетиков, расположенном в микрорайоне "Энергетик". Также будут приведены в порядок участки автомобильных дорог Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово, Ладога-Лунево, улицы Луневской, проспекта Ленина, улицы Горького (от дома № 36 до дома № 87), улицы Добросельской (от дома № 121 на Большой Нижегородской до улицы Погодина), улицы Большой Нижегородской (от улицы Добросельской до дома № 81 на Большой Нижегородской).Конкурсные процедуры уже пройдены, что позволит дорожным работникам приступить к выполнению муниципальных контрактов уже весной, как только погодные условия станут подходящими