В региональном штабе Народного фронта во Владимирской области прошло заседание на тему...

В региональном штабе Народного фронта во Владимирской области прошло заседание на тему здравоохраненияБольше всего жалоб на нехватку специалистов и трудности с записью к врачу. Сегодня в региональном штабе Народного фронта прошел круглый стол, посвященный обращениям владимирцев на Прямую линию с президентом.Тема - здравоохранение. Жители региона также недовольны работой системы выдачи льготных лекарств. Проблемы "на карандаш" взяли члены региональной Общественной Палаты и Народного фронта. Часть обращений уже обработана.Владимир Прозор, председатель ревизионной комиссии регионального Народного фронта:- Анализ обращения с уточнением при разговоре с заявителями, со всеми мы созванивались и уточняли суть их обращения, причины их обращения. Анализ показал, что 38% обратившихся, которых мы уже обработали, не могут записаться на прием к врачу, госуслуги не работают.