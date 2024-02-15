В Селивановском районе выявлен факт незаконной рубки леса на 250 тысяч рублей Прокуратурой...

В Селивановском районе выявлен факт незаконной рубки леса на 250 тысяч рублейПрокуратурой Селивановского района проведена проверка.Установлено, что неизвестными лицами произведена рубка леса на участках, переданных ГКУ ВО «Селивановское лесничество» в аренду ООО «Вперёд». Общий ущерб превысил 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.Договором аренды лесного участка предусмотрено, что в обязанности ООО «Вперёд» входит регулярный мониторинг земель, в целях своевременного обнаружения нарушений. Принятые на себя обязанности лесопользователем надлежащим образом не исполнялись. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Городским прокурором в суд направлено исковое заявление к ООО «Вперёд» о взыскании ущерба."В октябре 2023 года Селивановским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, после вступления решения суда в законную силу его исполнение прокуратурой района взято на контроль", - пояснили в ведомстве.В настоящее время деньги поступили в федеральный бюджет.Фото: freepik.com