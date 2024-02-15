Огонь охватил «ГАЗель» на 148 километре трассы М-7 В Собинском районе. Это произошло сегодня, 14 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 16:54 спасателям сообщили о пожаре. Огонь

Огонь охватил «ГАЗель» на 148 километре трассы М-7 В Собинском районе. Это произошло сегодня, 14 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 16:54 спасателям сообщили о пожаре. Огонь распространился на площади 6 квадратных метров. Судя по фото, пожар произошел в той части машины, где лежал груз. Как сообщили в тревожном ведомстве, в “ГАЗели” был кузов-холодильник