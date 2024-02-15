Хозяин дома пытался потушить огонь своими силами, но это привело к плачевному результату. Сообщение о пожаре в селе Черкутино поступило в МЧС 14 февраля в 18:49. Загорелся дом №2 на улице

Хозяин дома пытался потушить огонь своими силами, но это привело к плачевному результату. Сообщение о пожаре в селе Черкутино поступило в МЧС 14 февраля в 18:49. Загорелся дом №2 на улице Ворошилова. На место прибыли 17 спасателей и 5 единиц техники. Огонь на площади 136 квадратных метров удалось потушить. Никто не погиб, но есть пострадавший