В ближайшие часы в региональной столице и местами по области должен начаться сильный снегопад, который может продлиться весь день.

В ближайшие часы в региональной столице и местами по области должен начаться сильный снегопад, который может продлиться весь день. Об этом 15 февраля рассказала администрации Владимира.Из-за неблагоприятных погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, возможны обрывы линий электропередач, падения деревьев и ветхих конструкций.Жителей простят не терять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.