Дороги будут чистить от снега.

Владимирцев просят убрать машины с улиц города. Дороги будут чистить от снега. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.Так, с 20:00 до 7:00 завтрашнего дня, чтобы не мешать работе спецтехники, машины необходимо убрать со следующих улиц:Ул. Лермонтова;Ул. Дзержинского;Ул. Асаткина;Ул. Фалалеевская;Ул. Никитина;Ул. Грибоедова;Ул. Славянская Нагорная;Ул. Музейная (от ул. Герцена до ул. Володарского);Ул. Герцена (от ул. Осьмова до ул. Володарского и обратно);Промышленный проезд;Спортивный переулок;Площадь Победы;Проспект Ленина (площадь возле суда);Парковка у кинотеатра "Киномакс - Буревестник";Октябрьский проспект (от ул. Дзержинского до ул. Мира);Разворотное кольцо у кинотеатра «Киномакс – Буревестник»;Разворотное кольцо у гостиницы «Заря»