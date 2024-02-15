Дороги будут чистить от снега.
Владимирцев просят убрать машины с улиц города. Дороги будут чистить от снега. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.
Так, с 20:00 до 7:00 завтрашнего дня, чтобы не мешать работе спецтехники, машины необходимо убрать со следующих улиц:
Ул. Лермонтова;
Ул. Дзержинского;
Ул. Асаткина;
Ул. Фалалеевская;
Ул. Никитина;
Ул. Грибоедова;
Ул. Славянская Нагорная;
Ул. Музейная (от ул. Герцена до ул. Володарского);
Ул. Герцена (от ул. Осьмова до ул. Володарского и обратно);
Промышленный проезд;
Спортивный переулок;
Площадь Победы;
Проспект Ленина (площадь возле суда);
Парковка у кинотеатра "Киномакс - Буревестник";
Октябрьский проспект (от ул. Дзержинского до ул. Мира);
Разворотное кольцо у кинотеатра «Киномакс – Буревестник»;
Разворотное кольцо у гостиницы «Заря»