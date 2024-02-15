В 2023 году судебные приставы Владимирской области взыскали в пользу детей 380 млн рублей, что на 130 млн рублей больше, чем годом ранее.

В 2023 году судебные приставы Владимирской области взыскали в пользу детей 380 млн рублей, что на 130 млн рублей больше, чем годом ранее. Такую информацию сообщила УФССП России по 33-му региону.Всего же в прошлом году в пользу различных категорий граждан удалось взыскать порядка 7 млрд рублей. Как отметила главный судебный пристав Владимирской области Елена Парафонова, на исполнении у приставов находились свыше 1,1 млн исполнительных производств, более половины из которых были возбуждены на основании судебных актов.