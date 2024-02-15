Итоги 2023 года были подведены в докладе главного судебного пристава 33-го региона.

Владимирские приставы взыскали с должников около семи миллиардов рублей в 2023 году. Итоги были подведены в докладе Елены Парафоновой, главного судебного пристава 33-го региона.Так, на исполнении в прошедшем году находилось 1 173 000 дел. Около половины из этого числа – исполнительные производства, которые были возбуждены на основании судебных актов. По словам Парафоновой, с прошлого года возросло количество оконченных исполнительных производств.