Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Владимира.

Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Владимира. Девушку подозревают в краже денег с банковского счёта бывшего сожителя. Об этом рассказала УМВД России по региону.Полицейские установили, что фигурантка нигде не работала и была ранее судима. Она навестила экс-друга и стащила у него банковскую карту. Девушка знала код доступа и сняла со счёта 25 тыс. рублей.В настоящее время в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело. Сама жительница Владимира находится под подпиской о невыезде.