Потерявший руку участник специальной военной операции из Владимира обеспечен высокотехнологичным протезом по электронному сертификату.

Потерявший руку участник специальной военной операции из Владимира обеспечен высокотехнологичным протезом по электронному сертификату. Об этом рассказала Отделения СФР по 33-му региону.Электронный сертификат на протез плеча стоимостью свыше 6 млн рублей наш земляк получил в конце прошлого года, а 9 февраля ему уже доставили современное оборудование с микропроцессорным управлением.Как отмечает сам участник СВО, с помощью нового протеза он может пользоваться ложкой, ручкой и даже мыть посуду.«Сегодня электронный сертификат является самым оперативным вариантом получения ТСР для ветеранов специальной военной операции. Он позволяет приобрести нужное изделие в короткие сроки и учесть пожелания человека с инвалидностью по всем параметрам изделия. Это быстрее, чем ждать компенсацию за самостоятельно приобретенное средство реабилитации или государственную закупку изделия. В то же время гражданин вправе отказаться от электронного сертификата и выбрать другой способ обеспечения», - говорится в сообщении пресс-службы Отделения СФР по Владимирской области.