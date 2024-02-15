Рейдовые мероприятия стартовали сегодня. Как сообщили в УМВД, 15 февраля сотрудники ГИБДД проверяют водителей на наличие пристегнутых ремней и детских кресел. Позже автолюбителей ждут два

Рейдовые мероприятия стартовали сегодня. Как сообщили в УМВД, 15 февраля сотрудники ГИБДД проверяют водителей на наличие пристегнутых ремней и детских кресел. Позже автолюбителей ждут два алкогольных рейда. Они пройдут в ночные часы 16 февраля и утром 19 февраля. Напомним, по результатам предыдущего рейда, который прошел во Владимире 25 января, инспекторы остановили 3 пьяных водителей, а