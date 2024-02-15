Об этом сказано в протоколе, опубликованном на сайте городской администрации.

Во Владимире не будут переименовывать остановку «Улица Пугачёва». Об этом сказано в протоколе, опубликованном на сайте городской администрации.Ранее была идея назвать остановочный пункт в честь Героя России Романа Кутузова. В мэрии признались, что это нецелесообразно, так как в честь него названа школа, сквер и школа в областном центре.А осенью в честь Героя СВО был назван сквер. Ранее там был установлен бюст.