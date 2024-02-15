Синоптики прогнозируют сильный снегопад сегодня, 15 февраля. Погодные условия могут стать причиной обрыва электросетей, падением деревьев и ветхих конструкций, ДТП. Вероятность ЧС

Синоптики прогнозируют сильный снегопад сегодня, 15 февраля. Погодные условия могут стать причиной обрыва электросетей, падением деревьев и ветхих конструкций, ДТП. Вероятность ЧС прогнозируется по всей территории Владимирской области. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Сильный снегопад продлится до конца дня. Но не закончится, а лишь стихнет: согласно прогнозу «Яндекс. Погода», легкий снежок будет идти до