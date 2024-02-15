В четверг, 15 февраля, во Владимире состоится рейдовое мероприятие.

В четверг, 15 февраля, во Владимире состоится рейдовое мероприятие. Полицейские будут проверять водителей и пассажиров на применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, 16 и 19 февраля должны пройти рейды по выявлению пьяных водителей.«Госавтоинспекторы напоминают участникам дорожного движения о соблюдении ПДД и взаимоуважении на дороге», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.