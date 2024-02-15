Во Владимире семье, проживавшей в аварийном доме в центре города, предоставлена благоустроенная...

Во Владимире семье, проживавшей в аварийном доме в центре города, предоставлена благоустроенная квартираВ прокуратуру города Владимира по вопросу жилищных условий обратился местный житель. Была проведена проверка.Установлено, что заявитель проживал в многоквартирном доме № 12 по улице К. Маркса областного центра. Администрацией города Владимира дом был признан аварийным и подлежал сносу. Квартира предоставлена семье по договору социального найма."В соответствии с заключением экспертизы состояние несущих конструкций здания (фундаментов, перекрытий, кровли) являлось аварийным, дальнейшая его эксплуатация несла реальную угрозу безопасности жильцов", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Однако, обратившийся и четыре члена его семьи продолжали проживать в небезопасных условиях.В итоге прокурор обратился в суд с требованием об обязании городской администрации незамедлительно предоставить семье заявителя иное жилье и выселить из аварийного дома.Требования прокурора судом удовлетворены.Решение суда исполнено: семье на основании договора социального найма предоставлена благоустроенная квартира.Фото: пресс-служба областной прокуратуры