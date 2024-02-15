Ветераны боевых действий получили медали «35 лет вывода войск из Афганистана» в честь годовщины события. На мероприятии власти и общественники почти память россиян, служивших за границей. Об

Ветераны боевых действий получили медали «35 лет вывода войск из Афганистана» в честь годовщины события. На мероприятии власти и общественники почти память россиян, служивших за границей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Мероприятие прошло сегодня, 15 февраля, у мемориала «Скорбящие ангелы». Представители местных властей, Владимирского филиала госфонда «Защитники Отечества, военный комиссар города и члены