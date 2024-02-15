Суд признал 49-летнего жителя Коврова виновным в незаконной охоте, совершённой с причинением крупного ущерба.

Суд признал 49-летнего жителя Коврова виновным в незаконной охоте, совершённой с причинением крупного ущерба. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в октябре прошлого года в Исадском охотучастке. Осуждённый застрелил из карабина самку лося, хотя не имел разрешения на добычу животного. Браконьера задержали, когда он разделывал тушу лосихи.Суд приговорил жителя Коврова к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в пользу государства. Кроме того, с осуждённого взыскали нанесённый ущерб в размере 400 тыс. рублей.«Приговор в законную силу не вступил», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.