Во Владимирской области продолжается реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 2022 года Владимирская область стала участником этого проекта по долговременному уходу за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, реализуемого в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".За два года в регионе услуги помощника по уходу на дому получили более 600 пожилых людей и инвалидов, утративших способность к самообслуживанию. Внедряются современные технологии ухода, специалисты проходят обучение, а пункты проката в комплексных центрах пилотных территорий оборудованы функциональными кроватями, противопролежневыми системами и другим специальным оборудованием. Благодаря этому обеспечивается индивидуальный подход к каждому присущему опекуну. В рамках проекта родственники тяжелобольных людей также обучаются основам домашнего ухода.В 2024 году процесс создания системы долговременного ухода в области продолжается. Пилотными территориями стали города Владимир, Ковров, Муром, а также Ковровский и Муромский районы. Специально обученные социальные работники знают, как правильно укладывать тяжелобольных, кормить и проводить гигиенические процедуры, а также как предотвращать пролежни и другие осложнения, связанные с ограниченной подвижностью человека.