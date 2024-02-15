Во Владимирской области росгвардейцы выявили 27 нарушений у владельцев оружия Росгвардейцы...

Во Владимирской области росгвардейцы выявили 27 нарушений у владельцев оружияРосгвардейцы Владимирской области проверили свыше 300 владельцев оружия. И только за январь выявили 27 нарушений.В общей сложности у физических и юридических лиц изъяты 44 единицы оружия и свыше четырехсот боеприпасов, аннулировано 30 разрешений на их хранение.Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы призывают граждан правильно обращаться с оружием и боеприпасами, вовремя продлевать лицензии. А также напоминают о возможности сдать бесхозное оружие за небольшое денежное вознаграждение.Узнать подробнее о порядке добровольного обмена можно у специалистов территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы по месту жительства.