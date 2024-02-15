Во Владимирской области сотрудники Госохотинспекции задержали браконьера, застрелившего...
Во Владимирской области сотрудники Госохотинспекции задержали браконьера, застрелившего лосиху
49-летний житель города Коврова обвиняется в незаконной охоте, совершенной с причинением крупного ущерба.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ночью 27 октября 2023 года мужчина, находясь на территории Исадского охотучастка, не имея разрешения на добычу дикого животного, используя зарегистрированный на свое имя карабин, выстрелил в выслеженную им самку лося.
При разделке туши убитого животного осужденный задержан сотрудниками Госохотинспекции.
В судебном процессе прокурором заявлен иск о возмещении вреда на сумму 400 тыс рублей.
"Суд, соглашаясь с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, перевозкой и ношением огнестрельного оружия, в том числе, гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны, спортивного оружия и охотничьего оружия на срок 2 года", - пояснили в ведомстве.
Также судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: freepik.com