Во Владимирской области стартует информационный проект по выборам. До главных выборов страны -...

Во Владимирской области стартует информационный проект по выборам.До главных выборов страны - месяц. Уже в эту субботу в России стартует проект "ИнформУИК". Его цель - проинформировать жителей о способах голосования и о зарегистрированных кандидатах.Адресное информирование граждан продлится до 7 марта и охватит всех избирателей. В обходе примут участие более 3,5 тысяч человек. Все они прошли специальное обучение. Распознать официального оповестителя нетрудно: при себе он будет иметь бейдж, значок с символом избирательной компании и брендированную сумку. Если возникнут сомнения, избиратель вправе попросить предъявить паспорт. Участники проекта "ИнформУИК" также оповестят всех приглашениями на выборы и через почтовые ящики.Напомним, проголосовать можно и дистанционно, на ГосУслугах, с помощью "мобильного избирателя". Зарегистрироваться лучше заранее, до 1 марта, советует председатель регионального избиркома Вадим Минаев.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Если после 1 марта у человека возникнут проблемы с подачей заявки, то фактически мы ее уже удовлетворить не сможем.Даже если мы внесем изменения, они не будут синхронизированы. И человек сможет проголосовать только с помощью мобильного избирателя на более близком к нему участке.