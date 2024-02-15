Передовой класс химии открыли в ГБПОУ ВО Владимирском химико-механическом колледже.

Состоялось открытие нового кабинета химии во Владимирском колледже. Класс создан благодаря финансированию из государственного бюджета и поддержке Владимирского химического завода.Целью создания нового класса стало внедрение новых образовательных программ для развития химической отрасли. Такой класс позволит ученикам лучше погрузиться в науку, а преподаватели получат возможность заинтересовать студентов практическими заданиями.