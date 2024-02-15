Хранители культурного кода: депутат Госдумы Алексей Говырин учредил грант в конкурсе...

"Хранители культурного кода": депутат Госдумы Алексей Говырин учредил грант в конкурсе предпринимателейВ регионе поддерживают предпринимательские инициативы. Для малого бизнеса на селе депутат Госдумы Алексей Говырин учредил специальный грант в рамках конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области". Подробности - в нашем сюжете.Такие яркие и необычные предметы декора - дело рук настоящих мастеров. В селе Суромна Суздальского района уже несколько лет работает семейная мастерская керамики "Солнце".Александр - архитектор, а Жанна по профессии реабилитолог. Когда училась в вузе, познакомилась с методами арт-терапии, и теперь, вместе с супругом и детьми, создает уникальные, но основанные на народных традициях, изделия.Мастера из Суромны участвуют во всероссийских и региональных выставках - продвигают народную культуру и Владимирскую область.В планах - расширение мастерской, чтобы познакомить всех желающих с искусством лепки и обжига. А также проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья и для сельских многодетных семей.Жанна Солнцева, мастерица:- Мы уже давно задумываемся над тем, чтобы наше мастерство передавать и развивать. Потому что это должно жить. Это воспитание на предмете народной культуры, ценностях семейных.Такой социальный подход к бизнесу поддержал Алексей Говырин. В рамках конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области" был учрежден приз за лучшую предпринимательскую инициативу на селе. По мнению депутата, такие опорные точки, как мастерская "Солнце" - это и хранители культурного кода, и драйверы развития туризма.Грант от Говырина пойдет на расширение производства и закупку необходимого оборудования.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Каждая работа любого автора, мастера - она по своему уникальная и хороша. Но именно эти работы отличались особым светом и особой энергетикой. Следующим шагом может быть создание мастерской, куда будут подъезжать люди, чтобы этот опыт перенять . Это и есть развитие туризма.Развитию социально - значимых проектов государство будет уделять внимание и дальше, в том числе расширяя грантовую поддержку ремесленников, заверил депутат Госдумы.Как один из членов жюри конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области", Говырин также отметил, что "предпринимательская" номинация будет ежегодной.Полина Лаптева, Александр Чунаев "Вести-Владимир".